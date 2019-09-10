Умер пытавшийся покончить с собой у здания регионального парламента россиянин

Ученый, который пытался покончить с собой у здания Государственного совета Удмуртии в Ижевске перед началом сессии, умер в больнице от полученных травм. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 1-ую республиканскую клиническую больницу, в которую был доставлен мужчина.

Сессию перенесли на 24 сентября. По факту произошедшего назначена проверка.

Заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин сообщил агентству новостей «Ридус», что погибший «пользовался авторитетом в республике, к нему всегда прислушивались». По его словам, у ученого не было повода для суицида.

«Я связывался с коллегами в регионе, и все, конечно, испытывают горечь, но в то же время не понимают, что толкнуло человека на такие радикальные действия. Никаких предпосылок для этого не было», — заявил Зорин.

Издание уточняет, что, по мнению некоторых общественников и политических деятелей Удмуртии, Разин покончил с собой в знак протеста против пренебрежительной политики местного правительства по отношению к удмуртскому языку и национальным праздникам.

Житель Ижевска, предположительно, директор Института человека УдГУ Альбер Разин, попытался покончить с собой во вторник, 10 сентября. Очевидцы утверждают, что он стоял у здания Госсовета с плакатом «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть». 79-летний россиянин был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

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