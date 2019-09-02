Школьник покончил с собой перед линейкой в московской школе

В московском административном округе Зеленоград 14-летний школьник покончил с собой. Об этом в понедельник, 2 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, тело восьмиклассника было обнаружено сразу после начала первого учебного дня в районе Силино, в лесополосе между 7-м микрорайоном и платформой Малино.

«Восьмиклассник утром ушел в школу, но по дороге, в лесополосе, покончил с собой. Признаков насилия на теле при первом осмотре не обнаружено, с места происшествия изъят собачий поводок», — сообщил источник.

Уголовное дело возбуждено по статье 110 («Доведение до самоубийства») УК России.

Он уточнил, что личность погибшего установлена по дневнику и тетрадям в портфеле, обнаруженном рядом с погибшим. Смерть наступила примерно в 08:00, до начала линейки. Погибшего обнаружили случайные прохожие. Сейчас следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Произошедшее стало неожиданностью как для родных, так и для педагогов — по их словам, никаких предпосылок к трагедии ранее они не замечали.

24 мая сообщалось, что в Екатеринбурге ученик лицея при Уральском федеральном университете (УрФУ) покончил жизнь самоубийством перед экзаменом по математике.

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