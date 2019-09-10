Россиянин попытался покончить с собой у здания регионального парламента

У здания Государственного совета Удмуртии в Ижевске мужчина попытался покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В настоящий момент он госпитализирован с сильными ожогами и находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

По предварительным данным, пострадавший — директор Института человека УдГУ Альбер Разин. Свидетели произошедшего утверждают, что он стоял у здания Госсовета с плакатом «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть». После чего мужчина попытался покончить с собой.

В начале сентября сообщалось, что в московском административном округе Зеленоград 14-летний школьник покончил с собой. По предварительным данным, тело восьмиклассника было обнаружено сразу после начала первого учебного дня в районе Силино.

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