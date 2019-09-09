Российский тюремщик убил девушку и покончил с собой на службе

В Якутии следователи проводят проверку по факту совершения самоубийства сотрудником исправительной колонии №7. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Саха (Якутия).

По данным ведомства, мужчина покончил с собой 7 сентября, находясь на посту. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу «Якутия 24», что инцидент произошел в поселке Табага. Предварительно установлено, что за несколько часов до этого 27-летний молодой человек убил девушку в Якутске.

8 июня сообщалось, что в Москве в здании ОМВД на Байкальской улице обнаружен мертвым сотрудник полиции — дознаватель отдела полиции «Гольяново». Погибший оставил прощальную записку. Рядом с телом было обнаружено табельное оружие и стреляная гильза.

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