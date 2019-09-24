Бывший мэр российского города покончил с собой

Бывший мэр Новокуйбышевска (Самарская область) Владимир Фомин был найден мертвым в своем доме. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает телеканал RT в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Фомин скончался в результате попытки суицида. Предварительная причина смерти — огнестрельное ранение в грудь.

На сайте городской администрации уточняется, что мужчина скончался в 08:35 по местному времени (07:35 мск).

Вступивший в должность мэра в декабре 2018 года Фомин провел последние несколько месяцев на больничном из-за проблем со здоровьем. 20 сентября он сложил полномочия.

21 сентября сообщалось, что двое офицеров Росгвардии в Ивановской и Вологодской областях покончили с собой. Один из них был руководителем отдела вневедомственной охраны, а второй занимал должность начальника штаба. По факту случившегося проводится проверка.

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