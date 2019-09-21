Два офицера Росгвардии покончили с собой

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Двое сотрудников Росгвардии совершили самоубийство. Инциденты произошли 20 сентября в Вологодской и Ивановской областях, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

По данным канала, покончивший с собой росгвардеец в Вологодской области занимал должность руководителя отдела вневедомственной охраны. Отмечается, что он совершил суицид «во время проверки вышестоящим подразделением».

Также известно, что в Ивановской области покончил с собой начальник штаба. Коллеги силовика рассказали, что последние несколько дней он ходил подавленный и трижды пытался уйти на пенсию, «но его отговаривали и принудительно назначали на разные должности».

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.

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