Рэпера Гуфа задержали из-за дебоша в самолете

Российского рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, задержали в аэропорту Абу-Даби. Об этом сообщает Telegram-канал Super в понедельник, 20 января.

Отмечается, что это произошло из-за дебоша, который артист устроил в самолете, летевшем из Таиланда в Россию. Во время пересадки в ОАЭ Гуфа доставили в полицейское отделение.

Ранее стало известно, что родственники музыканта приехали за ним в Таиланд, чтобы отвезти в больницу. Отмечалось, что за хип-хоп-исполнителем, потерявшим мобильный телефон и банковские карты, прилетели сестра и его директор. Близкие рэпера обсуждали вопрос о его госпитализации в наркологическую клинику в Москве или в Израиле.

15 января Гуф записал матерное видеообращение в адрес бывшего депутата, дзюдоиста и основателя движения «Антидилер» Дмитрия Носова, вызвав его на бой и заявив, что тот разрушил его семью. Рэпер, отдыхающий в Таиланде, объяснил, что Носов также находится в этой стране, и предложил приехать к нему, чтобы решить «невыясненный вопрос».

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