Гуф матом вызвал на бой «разрушившего его семью» бывшего депутата

Российский рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, записал наполненное матом и оскорблениями видеообращение в адрес бывшего депутата, дзюдоиста и основателя движения «Антидилер» Дмитрия Носова, вызвав его на бой и заявив, что тот разрушил его семью. Трансляция проводилась в Instagram, ее запись позже появилась на видеохостинге YouTube.

«Сука, Дмитрий Носов, ***** [черт подери], это я тебе говорю, Леша Долматов *****, внук "Аэрофлота", *****, я тебя жду там, где, *****, я тебя жду, сука, и ты меня найди сам, понял? Я тебя встречу уже так как, *****, я тебя встречу, *****, ты на моей земле сейчас, ******* [гомосексуал] ты ****** [отвратительный], ***** [черт подери], сука. Понял меня, слышишь, депутат ты, не депутат ****** [отвратительный], ***** [черт подери], у меня ***** [к черту] семья из-за тебя разрушилась, ты гондон, ***** [черт подери], я тебя, сука, попадись ты мне на глаза, я тебя ***** [оттрахаю] в рот ***** [к черту] тут. Или ******* [убегай] в свою Москву, рассчитаемся там ***** [черт подери], будь ты депутат, не депутат, сука!» — заявил Гуф.

Материалы по теме Не заказали, а подарил Кого из российских артистов обвиняли в продажности и чем это кончилось

Рэпер, отдыхающий в Таиланде, объяснил, что Носов также находится в этой стране, и предложил приехать к нему, чтобы решить «невыясненный вопрос». Он вспомнил о том, как его и рэпера Слима (Вадим Мотылев) в декабре 2014 года задержали после концерта в Красноярске, отправив на медосвидетельствование. Тогда у Гуфа в крови обнаружили следы марихуаны и кокаина, его задержали на шесть суток.

«Я сидел в этом вашем ****** [чертовом] Красноярске из-за вашего Дмитрия Носова, депутата ******* [неприятного] ***** [черт возьми], и я ******* [поколочу] его за всю ***** [зло] что он сделал мне и Слиму», — пообещал хип-хоп-исполнитель.

Гуф добавил, что он «наркоман, который хочет жить спокойно в родной стране». «Приходи на ринг, я тебе дам ***** [бой]», — резюмировал рэпер.

После задержания Гуфа в Красноярске сотрудниками ФСКН Дмитрий Носов рассказывал, что его организация «Антидилер» помогала силовикам в операции.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!