Россиянин помог сыну избить ребенка на детской площадке и попал на видео

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Житель Санкт-Петербурга помог сыну избить ребенка на детской площадке и сломал ему руку. Кадры инцидента опубликовала «Фонтанка».

На видео заметно, как двое детей устроили драку на детской площадке. Отец одного из участников ссоры подошел к оппоненту своего сына и со всей силы кинул его об землю, после чего сын начал бить ребенка ногами. В итоге 11-летний Даниил уехал в больницу с переломом правого предплечья со смещением.

По словам отца пострадавшего мальчика, он не знает обидчика своего сына. «На видео уже развязка конфликта. Я знаю, что мой ребенок совершенно спокойный всегда, адекватный», — заявил отец Даниила.

Мужчину, который избил мальчика, будет легко найти, так как его сын учится в одной школе с пострадавшим. Сейчас с конфликтом разбирается полиция и инспекция по делам несовершеннолетних.

Ранее житель Воронежа избил чужого ребенка, который случайно сломал игрушку его сына.