Россиянин вывернул руку чужому ребенку из-за игрушки сына и попал на видео

В московском районе Черемушки мужчина вывернул руку чужому пятилетнему ребенку, который взял игрушку его сына и бросил ее на землю. Действия россиянина попали на видео, его опубликовал Telegram-канал LifeShot.

Ролик сняла мать ребенка, на нем видно, как мужчина держит за руку сидящего на земле мальчика. Он пытается встать и подойти к родительнице, но мужчина не отпускает его. Женщина утверждает, что тот не имеет права так обращаться с ее ребенком и требует отпустить, но мужчина отказывается. Она обещает обратиться в полицию.

Управление Следственного комитета по Москве начало проверку информации о применении силы к ребенку, передает РИА Новости.

В июле сообщалось, что житель Москвы избил 10-летнего мальчика, который гулял не на своей детской площадке и полгода оставался безнаказанным. Мать смогла добиться штрафа для мужчины. На заседании мужчина объяснил, что когда-то его сына тоже якобы обидели и за это он «решил показательно поучить своих детей, схватив первого попавшегося», избив на глазах у своего ребенка. В полиции он заставлял своего сына говорить, что отец ни на кого не нападал. Суд признал мужчину виновным по статье 6.1.1 КоАП («Побои»), назначив ему штраф в 10 тысяч рублей.