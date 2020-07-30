Россиянка избила девочку на детской площадке и попала на видео

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В Санкт-Петербурге женщина избила девочку на детской площадке. Конфликт попал на видео, оно опубликовано в сообществе «Веселый район» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что женщина отбирает у девочки сумку и толкает ее так, что та падает, а затем кидает в сторону самокат ребенка. Затем девочка встает и пытается дать сдачи, на что женщина обзывает ее мразью и дрянью. Никто из присутствующих на площадке не попытался остановить женщину, когда она била ребенка.

Как пишет «Комсомольская правда», по словам автора ролика, женщину раньше не видели во дворе. С ней был ребенок 2-3 лет. Очевидец рассказал, что сначала женщина начала ругать маленького мальчика, который указал на рисунок на ее футболке и начал тыкать пальцем. Девочка, которая знала его, шепотом объяснила, что на людей надо показывать не пальцем, а ладонью, после чего женщина разозлилась.

В пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу изданию «Подъем» рассказали, что конфликт произошел 27 июля, нападавшую разыскивают, а ребенка осмотрели врачи. По данным главка, девочка получила травмы, но ее состояние удовлетворительное — пациентку отпустили лечиться амбулаторно.

5 июля сообщалось, что житель Москвы избил 10-летнего мальчика на детской площадке. Мать ребенка почти полгода добивалась наказания для обидчика. Мужчина объяснил свои действия тем, что когда-то его сына тоже якобы обидели, и за это он «решил показательно поучить своих детей, схватив первого попавшегося» и избив его на глазах у своего ребенка. Мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей.