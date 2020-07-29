Москвичи подрались из-за пса и распылили газовый баллончик на ребенка в коляске

В центре Москвы владелица собаки брызнула из газового баллончика в лицо полуторагодовалого ребенка, который вместе с матерью оказался возле дерущихся мужчин. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, конфликт произошел 28 июля на Нижней Сыромятнической улице. Вечером молодая пара выгуливала во дворе пса породы лайка, который бегал без поводка и справлял нужду на детской площадке. Наблюдавшие за происходящим пенсионерки возмутились и потребовали увести собаку, так как на площадке играют дети. На это пара ответила нецензурными словами.

Местный житель Николай поддержал пенсионерок, после чего владельцы собаки завели ее домой и вернулись вдвоем. Молодой человек направился к Николаю и попытался спровоцировать его на конфликт, мужчины начали драться. В этот момент рядом проходила жительница соседнего подъезда с полуторагодовалой дочерью в коляске. Она заметила, что дерущиеся приближаются к ней и взяла ребенка на руки, а двое мужчин почти сразу упали на коляску.

Затем женщина увидела, как подруга Николая начала брызгать газовым баллончиком во все стороны. Она и ребенок начали кашлять и задыхаться. Проходивший мимо сосед вызвал скорую помощь, врачи не нашли серьезных повреждений. Женщина намерена обратиться в полицию.

23 июля жительница Кемеровской области взяла гвоздь и угрожала им обидчику своего сына. Она утверждала, что воткнет гвоздь мальчику в шею и говорила, что «три раза отсидела». Что произошло между мальчиком, которому угрожала героиня ролика, и ее сыном, неизвестно. После конфликта с женщиной подростки разбежались.