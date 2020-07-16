Россияне избили гастарбайтера за переписку с их 12-летней дочерью

В Новой Москве супружеская пара избила и сдала в полицию гастарбайтера, который переписывался с их 12-летней дочерью. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, 28-летний уроженец Таджикистана, работающий на молочной ферме, познакомился в одном из гипермаркетов Троицка с девушкой, не подозревая, что ей 12 лет, и получил от нее номер телефона. После этого они стали переписываться, и об этом узнали родители девочки, отобрали у нее телефон и начали переписываться с мужчиной от ее имени.

15 июля россияне под видом дочери назначили мужчине свидание в лесополосе «Красная Пахра». Придя в указанное место, он обнаружил двоих мужчин и женщину. Они избили его, угрожали ножом и пистолетом, а потом отвели в полицию, где заявили, что гастарбайтер домогался их дочери.

Мужчина написал на москвичей заявление о побоях — он пожаловался, что у него все лицо в синяках, поэтому он даже не может выйти на работу. Полиция начала в его отношении проверку по статье 134 УК («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

Ранее сообщалось, что пьяный житель Майкопа напал на 16-летнюю школьницу и попытался ее изнасиловать, но ему это не удалось. Тогда он задушил девушку рыболовной сетью, забрал у погибшей два телефона и смарт-браслет, и скрылся. Ему предъявили обвинение по статьям об убийстве и разбое. Суд приговорил его к пожизненному заключению.