Трижды отсидевшая россиянка взяла гвоздь и пригрозила обидчику сына

В Юрге Кемеровской области местная жительница взяла гвоздь и угрожала им обидчику своего сына. Видео конфликта публикует НТВ.

«Я тебе сейчас гвоздь в шею. Я три раза отсидела. Ты хочешь, чтобы я еще раз за тебя отсидела? (...) Ты в себя поверил? Пошли к твоей матери», — говорит женщина на видео.

Что произошло между мальчиком, которому угрожала героиня ролика, и ее сыном, телеканал не уточняет. После конфликта с женщиной подростки разбежались.

По данным НТВ, полиция проводит проверку по факту видео.

Ранее в подмосковном Дмитрове задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в систематическом избиении двухлетнего пасынка. Ребенка с телесными повреждениями обнаружили возле КПП одного из поселков. На место прибыли сотрудники полиции. Были установлены мать ребенка — 29-летняя уроженка Тульской области, и ее сожитель — 22-летний житель Саратовской области. В отношении женщины возбуждено дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», а в отношении мужчины — по статье «Истязание».