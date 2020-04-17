Застройщик хотел отобрать у россиянки дом и угрожал его распилить

Застройщик из Барнаула (Алтайский край) захотел выкупить у женщины долю в доме, чтобы расширить ЖК, и, получив отказ, начал давить на нее. Глава компании «Строительная перспектива» Андрей Комяков угрожал подселить к россиянке рабочих и даже распилить дом. Об этом говорится в репортаже телеканала «Толк».
Фирма возводит многоэтажку на улице Циолковского. Расширить жилой комплекс мешает дом университетского профессора Марины Гребневой, которая живет в нем с детства. Женщине принадлежит доля в постройке. С собственницей другой доли (в здании смежная стена) Комяков смог договориться, однако Марина Павловна не собирается продавать недвижимость.
«В последние месяцы он [застройщик] делает все, чтобы выжить меня в надежде, что я стану сговорчивее и продам то, что мне принадлежит. Он объявил мне войну, и, видимо, для него все средства хороши», — делится женщина.
В то же время Комяков пошел на кардинальные меры. Во второй половине дома, которую он выкупил, директор фирмы открыл на несколько месяцев окна и подпол, применив, по выражению Марины Павловны, «тактику вымораживания». Теперь температура в ее доме не сильно отличается от уличной. Также Комяков обещает привезти на место десятки кошек, чтобы они испортили жизнь Гребневой, и разрешает ходить через ее калитку толпам рабочих со стройматериалами и мусором.
Застройщик не скрывает своих мотивов. «В этот дом я планирую заселить рабочих. Ну кто мне может препятствовать? И жизнь данной женщины станет менее комфортной. А вон бабушка стоит, на которую я давлю уже пять лет, ну что, она согнулась, что ли? Вон дочка ее — миллионерша долларовая. Понимаете, улица здесь маленько заразная», — объяснил Комяков. Правоохранительные органы пока не увидели в действиях бизнесмена состава преступления.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения