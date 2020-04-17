Раскрыты миллиардные заработки московских застройщиков

В первом квартале 2020 года застройщики Московского региона продали жилья на 265,7 миллиарда рублей, следует из материалов ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Примерно такой же (265,5 миллиарда рублей) была выручка девелоперов Москвы и области год назад, в первом квартале 2019-го. Количество сделок при этом снизилось на 13 процентов. Сохранить заработки удалось за счет повышения стоимости квадратных метров, отмечают аналитики.

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Согласно раскрытой информации, 61 процент выручки (около 162 миллиардов рублей) в первом квартале 2020-го был сгенерирован за счет новостроек «старой» Москвы. В Новой Москве продали квартир на 32,6 миллиарда, в Подмосковье — на 70,8 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что в период с 20 марта по 3 апреля 2020 года семь из десяти крупнейших застройщиков Московского региона увеличили цены в своих проектах, несмотря на переход на дистанционные продажи во время режима самоизоляции. Средний бюджет предложения квартиры увеличился за две указанные недели более чем на процент.

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