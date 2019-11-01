Пьяная россиянка угрожала врачу ножницами, украла телефон и вылезла в окно

Жительница Волгограда пришла пьяная с трехлетним ребенком на прием в детскую поликлинику, схватила со стола ножницы, начала угрожать ими педиатру, а потом сбежала через окно с мобильным телефоном врача. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в управлении МВД по городу.

Во время инцидента медику удалось забрать малыша, выбежать из кабинета и закрыть дверь, заперев нападавшую внутри. Она обратилась за помощью к коллегам, вместе они открыли дверь, но женщины в помещении уже не было. Позже полицейские задержали 33-летнюю подозреваемую. К тому моменту она успела продать телефон и на эти деньги купить спиртное. Также при себе у нее были взятые у врача ножницы. Из-за опьянения она не смогла объяснить свой поступок.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел о краже и угрозе убийством (часть 2 статьи 158 УК, статья 119 УК).

В конце сентября петербургские врачи скорой помощи поссорились с пациенткой и подрались с ней.

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