Россияне устроили погром в больнице из-за смерти родственника

В Тюмени родственники 19-летнего местного жителя, погибшего в результате аварии, устроили погром в больнице, попытавшись выломать двери в отделение. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на местное управление МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел 22 сентября. Молодой человек поступил больницу №2 в тяжелом состоянии с переломом основания черепа. Позже врачи зафиксировали у находящегося в коме мужчины смерть мозга. Медики рассматривали возможность изъять его органы для дальнейшей трансплантации и поэтому поддерживали функции организма искусственно, но родственники выступили против, сообщили в местном Минздраве.

«22 сентября в полицию обратились медработники по факту того, что родственники умершего пациента выбивают двери в отделение. На место выехали ответственный по району, участковый, наряд ППС, урегулировали ситуацию», — заявили в МВД. В ведомстве также отметили, что родственники погибшего были уверены, что еще при жизни медики пытались взять у него согласие на изъятие органов.

Обе стороны обратились в полицию. Семья погибшего требует проверить законность отключения молодого человека от аппарата жизнеобеспечения, а медики сообщили о поступивших в их адрес угрозах. При этом больница пока не стала подавать заявление о возмещении материального ущерба за поврежденный магнитный замок.

Ранее в Забайкальском крае начали рассмотрение дела врача Александра Карпова, которого обвиняют в гибели ребенка при родах — он отказался проводить кесарево сечение. Ребенок родился мертвым — его шею обмотала пуповина. Потерпевшая утверждала, что чувствовала запах алкоголя, исходящий от медика. Кроме того, по данным правозащитников, с 2015 года он состоит на учете в наркологическом диспансере с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя».

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