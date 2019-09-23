Врач с алкозависимостью отказался делать россиянке операцию и убил ее ребенка

В Забайкальском крае начали рассмотрение дела врача Александра Карпова, которого обвиняют в гибели ребенка при родах. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый правозащитный Забайкалья» со ссылкой на руководителя Забайкальского правозащитного центра Анастасию Коптееву, которая представляет интересы потерпевшей стороны.

26-летняя Марина Судейкина поступила в приемное отделение районной больницы 6 марта 2018 года на дородовую госпитализацию. Ночью девушка проснулась от болей в животе, но к утру она стала невыносимой. Пациентка разбудила акушерку и та проткнула ей плодный пузырь.

В 9 утра 7 марта дежурный врач Карпов осмотрел беременную, у которой на тот момент были серьезные осложнения; для спасения жизни ребенка надо было провести кесарево сечение, однако врач признал роды удовлетворительными. Он провел операцию только через несколько часов, ближе к обеду, однако родившаяся девочка была мертва — вокруг ее шеи туго обвилась пуповина.

В своих показаниях Судейкина указала, что чувствовала от Карпова запах алкоголя. Как отметили правозащитники, с июня 2015 года он состоит на учете в краевом наркологическом диспансере с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя».

Отмечается, что беременность была желанной, а перед родами родственники женщины подготовили коляску, кроватку и ползунки, а также нарядили дом к выписке.

В обвинительном заключении сказано, что ребенок погиб на фоне острой гипоксии из-за недостатка кислорода, так как долго находился в утробе. Кроме того, мекониальные воды попали ему в легкие и закупорили их. Судмедэксперты установили причинно-следственную связь между гибелью новорожденного и действиями врача. Если будет установлено, что Карпов находился в состоянии алкогольного опьянения, это может быть признано отягчающим обстоятельством.

Ранее стало известно, что за последние 18 лет материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза, детей до года — в 3 раза. В мае вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что смертность младенцев в стране снизилась до исторического минимума. В первом квартале 2019 года она составила 4,3 случая на одну тысячу новорожденных.

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