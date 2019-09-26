Россиянка пожелала смерти врачам скорой помощи и была избита

Видео: piter.tv

Врачи скорой помощи подрались с пациенткой на территории Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге. Кадры публикует телеканал «Питер TV».

Инцидент произошел 25 сентября около 21:00. По словам очевидца, женщина выбежала из медицинского учреждения в слезах и сказала медикам, что те должны помогать людям. Между врачами и россиянкой началась словесная перепалка, которая сопровождалась нецензурной лексикой со стороны женщины. В какой-то момент сотрудник скорой помощи кинул в нее непотушенную сигарету.

«Ты говно! И ты тоже говно! Вы говно, а не врачи! Чтоб вы сдохли, твари!» — возмущается она, нападает на одну из сотрудниц скорой и между ними начинается драка. В результате врач вцепилась в женщину, повалила ее на землю и начала пинать ногами.

В Елизаветинской больнице заявили, что заснятые на камеру медики не относятся к этому медицинскому учреждению.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!