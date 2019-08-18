Россиянин выследил врача и сломал ему нос за некачественное лечение

В Москве пациент избил заведующего глазным отделением больницы. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, мужчина в течение нескольких недель находился в медицинском учреждении на лечении, был выписан, однако остался недоволен качеством обслуживания.

Отмечается, что сначала он направил жалобу в Минздрав России, а затем обратился к завотделением с требованием компенсации за некачественное лечение в размере от одного до трех миллионов рублей.

Впоследствии он выследил врача и избил его, когда тот шел в бассейн. У пострадавшего было диагностировано сотрясение мозга, а также оказался сломан нос.

В феврале сообщалось, что пациент омской городской больницы №1 избил врача-травматолога на приеме. Россиянин нанес удары кулаками по лицу и телу врача, когда тот накладывал ему гипс на сломанную ногу. Медик успел нажать кнопку тревожной сигнализации.

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