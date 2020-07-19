Истязавший двухлетнего ребенка из-за «неприязни» россиянин задержан

В Дмитрове задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в систематическом избиении двухлетнего пасынка. Об этом в воскресенье, 19 июля, «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ребенка с телесными повреждениями обнаружили возле КПП одного из поселков. На место прибыли сотрудники полиции. Были установлены мать ребенка — 29-летняя уроженка Тульской области и ее сожитель — 22-летний житель Саратовской области. В отношении женщины возбуждено дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», а в отношении мужчины — по статье «Истязание».

По версии следствия, молодой человек регулярно избивал пасынка, наносил удары руками по голове, лицу, телу и конечностям. На допросе подозреваемый сообщил, что делал это из-за неприязненного отношения к мальчику.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Как уточняет в своем Telegram-канале издание «Подъем» со ссылкой на детского омбудсмена Подмосковья, жизни мальчика сейчас ничего не угрожает, но ближайшее время он проведет в больнице под наблюдением врачей. У ребенка диагностировали сотрясение головного мозга, перелом верхней челюстной пазухи, ушибы и ссадины.

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