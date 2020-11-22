Ссора россиян в родительском чате закончилась забитой «стрелкой» и массовой дракой

Ссора россиян в родительском чате в Ленинградской области закончилась тем, что стороны забили «стрелку» прямо в переписке и устроили массовую драку. Видео потасовки опубликовал сайт телеканала 78.ру.

На кадрах видно, как поссорившиеся родители школьников бросаются друг на друга, участники драки падают на капот припаркованной машины, после чего потасовка прекращается, но затем вспыхивает снова. При этом, по данным телеканала, во время драки применялось травматическое оружие.

Инцидент произошел на проспекте Тореза в Выборгском районе. В драке принимали участие шесть человек, их доставили в полицию, где составили административные протоколы о мелком хулиганстве. От взаимных обвинений друг к другу родители отказались. Никто не пострадал.

В конце октября ссора в родительском чате в Волгограде закончилась убийством — они не смогли договориться о дате проведения теста в школе своих детей. Тогда родственник зачинщицы конфликта подкараулил ее оппонента и вызвал на разговор «по-мужски», в ходе которого ударил его кастетом по голове. 1 ноября пострадавший россиянин скончался в больнице не приходя в сознание.