Коллега убитого из-за спора в чате россиянина рассказала о его последней просьбе

Коллега жителя Волгограда, который был убит из-за спора в родительском чате, рассказала о его последней просьбе. Об этом сообщает «Волгоград онлайн».

По словам женщины, в день трагедии они вместе поехали в банк на сделку. Убитый подозревал, что злоумышленники выследят его и приедут в банк сами. «Света, они приедут сюда. Я тебя прошу, ты снимай только, потому что видео потом может пригодиться», — передала женщина последнюю просьбу своего коллеги.

Она отметила, в день убийства мужчине стали звонить и настойчиво требовать встречи. Он, по словам коллеги, решил не откладывать эту встречу, однако не ожидал нападения или драки.

23 октября родители не смогли договориться о дате проведения теста в школе своих детей. Тогда родственник зачинщицы конфликта подкараулил ее оппонента и вызвал на разговор «по-мужски», в ходе которого ударил его кастетом по голове. 1 ноября пострадавший россиянин скончался в больнице, не приходя в сознание.

На допросе подозреваемый рассказал, что мужчина якобы оскорбил его в ходе разговора.