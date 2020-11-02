В армянской общине отреагировали на смертельную драку россиян из-за спора в чате

В армянской общине Волгограда отреагировали на смертельную драку россиян после конфликта в родительском чате. Об этом сообщает портал «Волгоград Онлайн».

Так, заместитель председателя общественной организации «Армянская община» Армен Оганесян назвал происшествие жутким и осудил применение силы. «Из-за этого недалекого и бесчеловечного товарища ребенок остался без отца, а родители — без сына», — заявил он.

Однако Оганесян возмутился призывами к депортации напавшего в банке на мужчину. «Совершенно неправильно ставить во главу угла национальность человека», — добавил он.

Кроме того, общественник раскритиковал комментарии пользователей социальных сетей о том, что армянская община якобы будет «отмазывать» злоумышленника.

Инцидент произошел 23 октября. После ссоры в чате один из родителей подкараулил другого в банке и нанес сильный удар кастетом по голове. Позже пострадавший умер, не приходя в сознание. Конфликт в чате произошел из-за выбора даты проведения теста для школьников. 1 ноября стало известно, что мужчина, которого избили после спора в родительском чате, скончался, не приходя в сознание.

По подозрению в избиении россиянина задержан мужчина — муж, предварительно, зачинщицы конфликта.