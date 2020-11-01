Опубликована переписка в родительском чате перед избиением россиянина

Спор в родительском чате, в результате которого избили мужчину в Волгограде, начался из-за того, что участники не смогли найти компромисс при выборе времени проведения теста для школьников. Переписку опубликовало издание «Волгоград онлайн».

Учитель русского языка настаивала на решении теста с 14:30 до 16:30. При этом занятия у детей заканчивались в 14:00. Пострадавший назвал задачу невыполнимой. В ответ мать одной из школьниц посоветовала детям выполнять домашнее задание «по дороге в школу или на перемене».

«Вопрос надо решать, а не сопли жевать», — ответил ей мужчина. Он спросил, можно ли предложить еще что-то, кроме выполнения теста по дороге в школу. После этого между ними начался спор.

Позже участником конфликта стал муж женщины. Он заявил, что найдет «обидчика» своей супруги, и посоветовал оппоненту «заранее взять больничный».

Ранее сообщалось, что мужчина, которого избили после спора в родительском чате, скончался, не приходя в сознание.

По подозрению в избиении россиянина задержан мужчина — муж, предварительно, зачинщицы конфликта. Все началось 23 октября. Обычная переписка перешла в разговор на повышенных тонах, которая впоследствии переросла в разборки «по-мужски».