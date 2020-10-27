Россиянину проломили череп кастетом после спора в родительском чате

Житель Волгограда проломил кастетом голову мужчине после спора в родительском чате. Об этом сообщает «Блокнот Волгоград».

Днем 23 октября сестра нападавшего Анна и пострадавший Роман не смогли найти компромисс при выборе даты проведения теста для школьников. Обычная переписка перешла в разговор на повышенных тонах. Роман попросил Анну «не разговаривать» с ним так, Анна, в свою очередь, потребовала «не тыкать» ей. Классный руководитель покинул чат, а вместо него к переписке подключился Арман, муж Анны, который предложил «разобраться по-мужски». Участников конфликта позднее исключили из чата.

Родная сестра пострадавшего Светлана рассказала, что Роман всегда участвовал в образовательном процессе 12-летней дочери Яны, состоял в родительском чате 6-го класса, где все обсуждалось. Ранее россиянин несколько лет состоял в родительском комитете, был его председателем. По ее словам, брат от встречи с Арманом не отказался и предложил подъехать к нему офис. Когда мужчина зашел в помещение, позвонил Роману и начал с ним долго ругаться по телефону и настаивал на том, чтобы тот вышел на улицу. Роман не мог этого сделать, поскольку в то время встречался с клиентами.

Вечером того же дня брат Светланы направился с коллегой в банк на сделку, там его поджидал Арман. После этого между мужчинами завязалась драка. Роман получил перелом черепа в результате сильнейшего удара кастетом по голове. Роман смог выжить благодаря Ивану Семирикову, который бросился оказывать избитому первую помощь, он оказался реаниматологом по профессии. Медики госпитализировали пострадавшего и в экстренном порядке провели операцию. Состояние Романа крайне тяжелое.

Нападавшего задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. «В ходе словесного разговора с моей сестрой Роман оскорбил мою сестру, я с ним созвонился, он мне сказал: "Подъедь". В ходе разговора он оскорбил меня, я нанес ему несколько ударов в область головы», — приводит НТВ показания Армана.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 14-летней школьницы. По данным РЕН ТВ, в ночь на 21 октября подозреваемый в медицинской маске проник в частный дом, откуда украл несколько вещей. На выходе он столкнулся с 14-летней россиянкой, которая была дома одна. Девочка не успела позвать на помощь, злоумышленник схватил ее и изнасиловал. О случившемся потерпевшая рассказала матери. На следующую ночь мужчина вернулся в дом, но был встречен разгневанной матерью ребенка. Женщина избила мужчину молотком и сорвала с него маску, вынудив бежать.