Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Стали известны подробности новой атаки Байдена на Трампа
Раскрыт главный фактор смерти от рака простаты
В сети затруднились разобрать слово на кольце любимого дешевого бренда россиян
У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы
Сильвио Берлускони заразился коронавирусом
Умер заразившийся коронавирусом экс-солист «Ласкового мая»
Боец MMA показал сопернику средний палец и нокаутировал его
Найден идеальный способ есть картофель фри из «Макдоналдса»
США прокомментировали данные Германии о Навальном и «Новичке»
Новости партнеров

Российская учительница предложила сделать фото класса без мальчика-инвалида

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @feioly

Жительница Красноярска Анастасия Смирнова пожаловалась, что учительница ее поступившего в первый класс сына-инвалида предложила сделать общее фото детей без ее ребенка. Об этом женщина 30 августа написала на своей странице в Instagram.

«Сначала мы сделаем фотографию с классом и Сашей (имя изменено), а потом отдельно без него», — процитировала женщина слова педагога. Ее сын родился в январе 2012 года, он является пациентом хосписа.

В разговоре с телеканалом «360» женщина заявила, что в итоге класс сфотографировался без ее сына, она узнала об этом из общего родительского чата. Смирнова рассказала, что из всей школы с мальчиком сфотографировалась только завуч, которая подошла к ребенку сама. При этом мать мальчика попросила не винить учительницу, так как она совсем не хотела ее обидеть, а просто «живет в таком мире, в котором нет инвалидов» — по мнению женщины, в России долгое время инвалидов «не было» вообще, потому что их прятали. Сложившуюся в российском обществе ситуацию она назвала дискриминацией по отношению ко всем инвалидам.

Директор школы заявила телеканалу, что, по ее мнению, такого «сказать не могли», но ее не было на месте, а разговор шел между другими людьми. В комитете образования Красноярска подтвердили произошедшее и объяснили, что для педагога это был новый опыт, но на данный момент конфликт исчерпан. Смирнова на своей странице в Instagram написала, что после того, как история получила огласку в СМИ, и на школу и педагога обрушилась травля, она решила встать на их защиту. Женщина добавила, что у учительницы тоже есть ребенок с инвалидностью — она защищала диплом по разработке адаптивных программ. По мнению Смирновой, это «невероятный плюс» всей ситуации.

14 августа сообщалось, что россиянка Дженнет Базарова поступила в Московский городской университет управления правительства Москвы имени Юрия Лужкова (МГУУ ПМ), однако ее не приняли из-за инвалидности — она перемещается в инвалидной коляске. Базарова рассказала, что приехала подписывать договор, но ей сказали, что не готовы видеть инвалидов среди студентов. На сайте вуза указано, что средства обучения и воспитания студентов приспособлены для использования в том числе и лицами с ограниченными возможностями здоровья. После публикации Базаровой начальник Управления по связям с общественностью Сергей Кашкадамов заявил, что произошло недопонимание, и позднее университет принял ее документы и заключил с ней договор.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Учительница из Красноярска захотела сделать фото класса без ребенка-инвалида
Поступившей в вуз россиянке отказали в обучении из-за инвалидности
В Москве суд отказал в иске обвиненной в нарушении карантина инвалиду
Другие материалы рубрики
Россия00:0727 августа

«Возьмут полотенце, засунут в него кусок мыла и изобьют»

Минобороны объявило о победе над дедовщиной. Как она появилась и что о ней думают солдаты-срочники?
20:20Сегодня

Путин поручил помочь в поиске пропавших без вести

19:50Сегодня

В московском метро замкнуло турникеты 

19:02Сегодня

Автомобили в Москве покрылись цементной пылью и попали на видео 

Россия00:02 1 сентября

«Ее вытащили с того света»

Врачи спасли маленькую Алет от смерти. Чтобы вернуть ей нормальную жизнь, нужна ваша помощь
18:51Сегодня

Обрушение кранов с рабочими из-за урагана на российской стройке попало на видео

18:31Сегодня

В Совфеде отреагировали на заявление Германии по Навальному

18:16Сегодня

Разработчик «Новичка» оценил заявление Германии о Навальном

Россия00:0125 августа

«Одних прививают, а другие получают пустышку»

В России начинается вакцинация от коронавируса. Почему к новой вакцине так много вопросов?
18:09Сегодня

В Госдуме потребовали от Германии подтвердить заявления о «Новичке» у Навального

17:42Сегодня

Переболевших COVID-19 россиян предупредили об исчезающих антителах

17:35Сегодня

Россиянина впервые решили лишить прав за пьяную езду на электросамокате

Россия
Коллекторы захотели сделать сына россиянки рабом в ауле за долг в 14 тысяч
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Главное о коронавирусных ограничениях в школах и новых правилах для бизнесменов
Историк подтвердил принадлежность Курил России
«Возьмут полотенце, засунут в него кусок мыла и изобьют»
Минобороны объявило о победе над дедовщиной. Как она появилась и что о ней думают солдаты-срочники?
В Крыму приготовились к худшему из-за засухи
«Ее вытащили с того света»
Врачи спасли маленькую Алет от смерти. Чтобы вернуть ей нормальную жизнь, нужна ваша помощь
МВД закрыло дело покончившего с собой из-за куста конопли пенсионера
Все материалы
Мир
Мужчина остался в гостях у знакомой семьи и убил двух детей
Индийский Сталинград
Почему мир забыл одно из самых важных сражений Второй мировой и что о нем помнят очевидцы
Трамп предрек США революцию
Оппозиция Черногории назвала ошибкой санкции против России
Роза пустыни
Стильная, смелая, прогрессивная: как мир полюбил жену Башара Асада и за что возненавидел ее
ВОЗ похвалила шведскую стратегию борьбы с коронавирусом
Синдзо АбэПремьер-министр Японии ушел в отставку
Он считал себя другом Путина и годами пытался вернуть Курилы. Но так и не смог
Все материалы
Бывший СССР
Красно-белые идут
Кто воевал под флагом белорусской оппозиции и почему он так раздражает Лукашенко
«Вопли стояли душераздирающие»
Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске
«Лукашенко нас сильно недооценил»
Как женщины в Белоруссии стали мощной силой протестного движения
Все материалы
Экономика
У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы
Синий богатырь
Стаханов разогнал экономику СССР и стал любимцем Сталина. За что его ненавидели простые люди?
Раскрыты цены на нефть без сделки ОПЕК+
Тревор МилтонЗаряженный враг
У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
Россия поставила рекорд по продаже госдолга
«СПГ — своими силами»
Новые заводы СПГ компаний «Новатэк» и «Коксохиммонтаж» положительно повлияют на экономику и экологию
Сечин поговорил с послом Германии в России
Все материалы
Силовые структуры
«Крики детей были самыми страшными звуками той ночи»
Лучший пароход СССР затонул, столкнувшись с сухогрузом. 423 человека погибли из-за ошибок капитанов
Все материалы
Наука и техника
Тухлые «консервы» Гитлера
Как начиналась Вторая Мировая война: уникальные снимки немецких захватчиков
Один из концептов B-21 RaiderЛетающая смерть
США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Проклятье строителей коммунизма
Почему многоэтажки стали национальным бедствием России и что с ними делать
Кровавые земли
Как Украина переживала геноцид, пока Красная армия сражалась с Гитлером: редкие кадры Второй мировой
Все материалы
Спорт
Лионель МессиВыход есть
Месси — легенда «Барселоны». Почему он уходит из клуба спустя 20 лет?
Поднялся с колен
Поветкин сотворил чудо. Он дважды побывал в нокдауне, а после свалил чемпиона одним ударом
Камила Валиева«Она вне конкуренции»
Тутберидзе готовит к Олимпиаде новую звезду. Камила Валиева должна затмить Загитову и Косторную
Трофим Ломакин«У него было звериное чутье»
Советский силач бил рекорды и выиграл Олимпиаду. Но испытание славой привело его в тюрьму
Все материалы
Культура
Раскрыты подробности смерти писателя Владислава Крапивина
Группа «Блестящие»Руки вверх, лодочник
Жанна Фриске, новый Борис Моисеев и астральная сестра Цоя: кто развлекал Россию в год фильма «Брат»
Отец Цоя опроверг сведения о письме Путину с просьбой запретить фильм о сыне
«Десять тысяч упоротых рыл»
 
Любимой группой Жириновского оказался «Сектор Газа»
«Вместе с Советским Союзом рухнула и национальная идея»
1997 год в российском шоу-бизнесе: от фильма «Брат» до «Мумий Тролля»
Prodigy удивились отсутствию смертей на безумном концерте в Москве
Все материалы
Интернет и СМИ
Шоу «Что было дальше?» покинул популярный комик
Публичная порка
Мошенники придумали новый способ разорять российские компании. Как их остановить?
Netflix полностью локализуют в России
«Предохраняться? А зачем?»
Рожать в школе, сражаться за парней и терпеть насилие — чему на самом деле учит шоу «Беременна в 16»
Ведущий шоу «Умницы и умники» раскритиковал современных студентов
«На россиянах наживаются»
Российские пользователи страдают от цензуры на YouTube. Как это исправить?
Женщина провалилась сквозь пол и ворвалась в вирусное видео
Все материалы
Ценности
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Все материалы
Путешествия
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Все материалы
Из жизни
«Вечно молодая» 53-летняя женщина назвала проверенный способ быстро похудеть
«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»
История россиянки о жизни в Италии
Женщина стала мультимиллионершей и еще 25 лет работала в супермаркете
«Я позволял себе шалость»
Детский дом, работа в цирке и дружба с гангстерами: история легендарного поддельщика картин
Мужчина заподозрил мать в одержимости призраками и отрубил ей голову
«Большинство местных думают, что земля плоская»
История россиянина, который переехал на Филиппины и увидел их с неприглядной стороны
Невеста перенесла сердечный приступ на собственной свадьбе
Все материалы
56-летний Volvo превратили в карбоновый спорткар
Всё о новом Mercedes-Benz S-Class
Самые важные и интересные факты о новом поколении флагманского седана Mercedes-Benz
Раскрыт новый Mercedes-Benz S-Class
Новый Rolls-Royce Ghost
Всё, что нужно знать о самой технологичной модели британской марки
На «заводе будущего» стартовала сборка нового Mercedes-Benz S-Class
Тест кроссовера Opel Grandland X
Знакомимся с франко-немецким вседорожником, с которым Opel вернулся в Россию
Появилось изображение нового спорткара Nissan Z
Все материалы
Дом
Квартиру Шостаковича выставили на продажу за 89 миллионов рублей
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Москвичи обоготворили общественные туалеты
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
Жителей российского города обязали платить за дождь и снег
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
В Петербурге уничтожили исторический фасад ради магазина
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Акция «Сохраним лес» началась на Камчатке
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
В Москве завершился всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Мишустин утвердил правила субсидирования железнодорожных перевозок контейнеров
Капитальное вложение
Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?
Крым досрочно выполнил показатель нацпроекта по производительности труда
Все материалы