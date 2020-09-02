Российская учительница предложила сделать фото класса без мальчика-инвалида

Жительница Красноярска Анастасия Смирнова пожаловалась, что учительница ее поступившего в первый класс сына-инвалида предложила сделать общее фото детей без ее ребенка. Об этом женщина 30 августа написала на своей странице в Instagram.

«Сначала мы сделаем фотографию с классом и Сашей (имя изменено), а потом отдельно без него», — процитировала женщина слова педагога. Ее сын родился в январе 2012 года, он является пациентом хосписа.

В разговоре с телеканалом «360» женщина заявила, что в итоге класс сфотографировался без ее сына, она узнала об этом из общего родительского чата. Смирнова рассказала, что из всей школы с мальчиком сфотографировалась только завуч, которая подошла к ребенку сама. При этом мать мальчика попросила не винить учительницу, так как она совсем не хотела ее обидеть, а просто «живет в таком мире, в котором нет инвалидов» — по мнению женщины, в России долгое время инвалидов «не было» вообще, потому что их прятали. Сложившуюся в российском обществе ситуацию она назвала дискриминацией по отношению ко всем инвалидам.

Директор школы заявила телеканалу, что, по ее мнению, такого «сказать не могли», но ее не было на месте, а разговор шел между другими людьми. В комитете образования Красноярска подтвердили произошедшее и объяснили, что для педагога это был новый опыт, но на данный момент конфликт исчерпан. Смирнова на своей странице в Instagram написала, что после того, как история получила огласку в СМИ, и на школу и педагога обрушилась травля, она решила встать на их защиту. Женщина добавила, что у учительницы тоже есть ребенок с инвалидностью — она защищала диплом по разработке адаптивных программ. По мнению Смирновой, это «невероятный плюс» всей ситуации.

14 августа сообщалось, что россиянка Дженнет Базарова поступила в Московский городской университет управления правительства Москвы имени Юрия Лужкова (МГУУ ПМ), однако ее не приняли из-за инвалидности — она перемещается в инвалидной коляске. Базарова рассказала, что приехала подписывать договор, но ей сказали, что не готовы видеть инвалидов среди студентов. На сайте вуза указано, что средства обучения и воспитания студентов приспособлены для использования в том числе и лицами с ограниченными возможностями здоровья. После публикации Базаровой начальник Управления по связям с общественностью Сергей Кашкадамов заявил, что произошло недопонимание, и позднее университет принял ее документы и заключил с ней договор.