Россиянка с молотком избила насильника дочери

Во Владивостоке задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 14-летней школьницы. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в ночь на 21 октября подозреваемый в медицинской маске проник в частный дом, откуда украл несколько вещей. На выходе он столкнулся с 14-летней россиянкой, которая была дома одна. Девочка не успела позвать на помощь, как злоумышленник схватил ее и изнасиловал. О случившемся потерпевшая рассказала своей матери. На следующую ночь мужчина вернулся в дом, но был встречен разгневанной матерью ребенка. Женщина избила мужчину молотком и сорвала с него маску, вынудив бежать.

Сразу после произошедшего россиянка связалась с полицейскими, которым по горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался бездомный местный житель. По факту изнасилования несовершеннолетней девушки возбуждено уголовное дело.

22 октября сообщалось, что в Татарстане арестовали подозреваемого в изнасиловании женщины и ее несовершеннолетней дочери.