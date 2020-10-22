Арестован изнасиловавший школьницу и ее мать россиянин

В Татарстане арестовали подозреваемого в изнасиловании женщины и ее несовершеннолетней дочери. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает РИА Новости

Отмечается, что 44-летний россиянин арестован до 20 декабря. Во время допроса мужчина отказался признавать свою вину. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней») и 126 УК РФ («Похищение человека»). Расследование дела находится под личным контролем прокурора республики.

21 октября сообщалось, что подозреваемый пришел в квартиру к бывшей сожительнице, которой дома не оказалось. Там были ее дети: 13-летний сын и 16-летняя дочь. Мужчина, угрожая физическим насилием, связал их, после чего изнасиловал школьницу. К этому времени домой вернулась их мать. Ее подозреваемый избил и изнасиловал, а затем насильно усадил в автомобиль и увез. Правоохранительные органы сумели оперативно установить местонахождение похищенной женщины, ее освободили.