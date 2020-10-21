Россиянин изнасиловал школьницу и ее мать

В Казани задержали 44-летнего местного жителя, который изнасиловал школьницу и ее мать. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Республике Татарстан.

Мужчине также вменяется похищение человека.

По данным следствия, днем 20 октября он пришел в квартиру к бывшей сожительнице, которой дома не оказалось. Там были ее дети: 13-летний сын и 16-летняя дочь. Мужчина, угрожая физическим насилием, связал их, после чего изнасиловал школьницу. К этому времени домой вернулась их мать. Ее подозреваемый избил и изнасиловал, а затем насильно усадил в автомобиль и увез.

Правоохранительные органы сумели оперативно установить местонахождение похищенной женщины, ее освободили.

Подозреваемый признал вину в совершенных преступлениях.