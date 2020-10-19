Стало известно о второй жертве изнасилования мигрантами в центре Москвы

В деле об изнасиловании 14-летней школьницы двумя мигрантами в центре Москвы появилась еще одна жертва. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Вторая потерпевшая — девятиклассница, состоящая на школьном учете из-за неуспеваемости и прогулов. Кроме того, родители знали о пристрастии дочери к алкоголю.

По данным канала, 18 октября две школьницы устроили в квартире вечеринку и пригласили к себе мигрантов Манжуна Ю. и Абдурахмонжона Х. Во время застолья подозреваемые напоили девушек до бессознательного состояния, а после изнасиловали.

На следующий день после случившегося родители школьниц обратились с заявлением в полицию.

Ранее сообщалось, что двое 19-летних мигрантов изнасиловали 14-летнюю школьницу в квартире на улице Чаянова в центре Москвы. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Отмечается, что один из задержанных приехал из бывшей республики СССР.