Мигранты изнасиловали школьницу в центре Москвы

В квартире в центре Москвы, на улице Чаянова (Тверской район), двое мигрантов изнасиловали 14-летнюю девочку. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, это произошло 18 октября. С заявлением в полицию обратился отец школьницы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 19-летние мигранты. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Отмечается, что один из задержанных приехал из бывшей республики СССР.

Ранее сообщалось, что в Дагестане полиция задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки. 36-летнего россиянина задержали в селении Леваши. Его доставили в отдел полиции. Девочка пропала 29 июля 2018 года. Она вышла из дома за хлебом и не вернулась. Тело ребенка обнаружили спустя более месяца в хозяйственной сумке серого цвета в сточной канаве.