Автор книги «В поисках оргазма» задержан за изнасилование школьницы

Автор эротической книги «В поисках оргазма» Дмитрий Стародубцев задержан полицией за изнасилование 11-летней школьницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в пятницу, 16 октября.

Следствие обвиняет 56-летнего Стародубцева в растлении детей, не достигших 14 лет, совместно с сообщником. Заявление в полицию на писателя подала 24-летняя женщина, утверждающая, что Стародубцев изнасиловал ее, когда ей было 11 лет.

Как уточняет «Московский комсомолец», злоумышленники находили жертв через матерей-одиночек. Подозреваемым вменяют три эпизода 12-летней давности.

Стародубцев издал серию эротических романов, один из них вошел в лонг-лист премии «Национальный бестселлер» в 2009 году. Он также участвовал в рекламной кампании в поддержку первого президента России Бориса Ельцина в 1990-х.