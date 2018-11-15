Русский поэт напился и всадил себе нож в ягодицу

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Виктор Куллэ

Русский поэт Иван Жданов попал в больницу с ножевым ранением. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации канала, Жданов распивал спиртное со своим коллегой, литературоведом и поэтом Виктором Куллэ. Между литераторами вспыхнул конфликт, в результате которого Жданов получил ранение.

Инцидент произошел в доме в Юрловском проезде. Полиция задержала Куллэ как подозреваемого в нападении.

Позже писатель Даниэль Орлов уточнил на своей странице в Facebook детали произошедшего, заявив, что полиция Куллэ отпустила, а Жданов сам себя ударил ножом, когда ночевал у коллеги. «Витя решил посмотреть, что тот делает, и нашел Ивана у балконной двери с проколотой задницей», — добавил Орлов.

Куллэ — бывший главный редактор журнала «Литературное обозрение». Он первым в России защитил диссертацию по творчеству Иосифа Бродского. В 2015 году «Лента.ру» взяла интервью у Куллэ к 75-летию со дня рождения Бродского. Поэт также был награжден премиями журнала «Новый мир», Новой Пушкинской премии и «Венец».

Иван Жданов — лауреат премий Андрея Белого, Аполлона Григорьева и Арсения и Андрея Тарковских.

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