Книгу заявившего о биологической смерти русских писателя признали экстремистской

Книга татарского писателя Айдара Халима «Убить империю!» внесена в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России. Информация появилась в пятницу, 11 августа, на сайте ведомства.

Полное название книги выглядит следующим образом: «Убить империю!» (Кипарис домой вернулся, или «Хотят ли русские войны»). В публикации Минюста отмечается, что издание внесено в список на основании решения Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 30 мая 2017 года.

Халим родился в 1942 году. В 1976 году был принят в Союз писателей СССР. Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, в 1997-2001 годах председатель Милли Меджлиса татарского народа. Первые книги выходили на русском и башкирском языках.

В 2014 году, выступая в Казани на Дне памяти и скорби татарского народа, Халим заявил о биологической смерти русских и призвал к свержению президента России. В сентябре 2015 года против него возбудили уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). В апреле 2016-го, по завершении следствия, обвинительное заключение по делу не было утверждено прокуратурой Татарстана.