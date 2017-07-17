Книга раввина «Насильно крещенные» признана экстремистской в России

Центральный районный суд Сочи признал книгу раввина Маркуса Лемана «Насильно крещенные» экстремистской. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 17 июля.

Отмечается, что роман внесен в федеральный список экстремистских материалов Министерством юстиции России.

В произведении рассказывается о жизни литовских и польских евреев XIV века. Главный персонаж, еврей Авраам Юзефович, принимает католичество, чтобы занять пост казначея короля.

Маркус Леман (1831 — 1890 годы) — раввин, писатель и общественный деятель. Его работы описывают жизнь и быт евреев в Средние века.

29 мая экстремистской была признана книга бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника». Гулий занимал пост полпреда с 1991 по 1993 год, когда главой государства был Борис Ельцин.