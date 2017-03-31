СМИ узнали о смерти автора экстремистской «Поваренной книги анархиста»

Создатель запрещенной в России «Поваренной книги анархиста» Уильям Пауэлл умер в Канаде от сердечного приступа. Писатель скончался 11 июля 2016 года, но известно об этом стало только сейчас, сообщает The Guardian.

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Пауэллу было 66 лет. Газета узнала о его смерти после выхода документального фильма «Американский анархист», посвященного писателю. Создатели ленты сообщили о кончине автора в титрах.

«Поваренная книга анархиста» (The Anarchist Cookbook) — пособие по изготовлению в домашних условиях наркотических веществ, оружия, взрывных устройств, ядов. Она была издана в 1971 году. Пауэлл написал ее в качестве протеста против войны, развязанной США во Вьетнаме. В 2014 году Предгорный районный суд Ставропольского края включил «Поваренную книгу анархиста» в Федеральный список экстремистских материалов.

Пауэлл принял христианство в 1976 году, после чего требовал изъять свою книгу из продаж, но безуспешно — права на произведение перешли к издателю. Он также основал фонд Next Frontier: Inclusion, помогающий получить образование детям с дислексией и аутизмом.