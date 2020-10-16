Задержанного за растление падчерицы российского писателя арестовали

Автора эротической книги «В поисках оргазма» Дмитрия Стародубцева арестовали на два месяца по подозрению в растлении падчерицы. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, в правоохранительные органы обратилась 23-летняя девушка, которая рассказала, что Стародубцев несколько лет насиловал ее, являясь сожителем матери. В то время москвичке было 13 лет. Следователи предполагают, что у писателя были сообщники.

«В социальных сетях они искали женщин, которые одни воспитывают дочек школьного возраста. Знакомились, начинали совместную жизнь и занимались растлением детей», — сказал источник «Комсомольской правды».

О задержании писателя сообщалось ранее 16 октября. В настоящий момент в уголовном деле Стародубцева два эпизода, однако следователи уверены, счет жертв может идти на десятки.

Стародубцев издал серию эротических романов, один из них вошел в лонг-лист премии «Национальный бестселлер» в 2009 году. Он также участвовал в рекламной кампании в поддержку первого президента России Бориса Ельцина в 1990-х.