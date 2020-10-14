Украинца обвинили в изнасиловании и убийстве российской школьницы

В Крыму завершено расследование изнасилования и жестокого убийства малолетней школьницы 44-летним гражданином Украины. Об этом в среду, 14 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, 13 ноября 2019 года мужчина обратился в полицию с сообщением об исчезновении пятилетней падчерицы. Он рассказал, что выехал из дома с младшим сыном, закрыв девочку дома. Когда он вернулся, то увидел, что дверь открыта, а девочка пропала.

Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры немедленно начали искать ребенка. Эксперты-криминалисты установили причастность к исчезновению девочки ее отчима. В ходе допроса он дал признательные показания, рассказав, что накануне обращения в полицию избил купающуюся в ванной падчерицу и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Испугавшись, что ребенок в силу возраста расскажет о случившемся, отчим утопил ее в ванной. После тело ребенка он закопал недалеко от места жительства. Вместе с младшим сыном обвиняемый пытался скрыться на территории соседнего государства, но пересечь границу не удалось — мать падчерицы находилась на заработках за границей. Тогда ему пришла в голову идея создать алиби путем обращения в органы правопорядка.

СКР расследовал уголовное дело по статьям об иных действиях сексуального характера и убийстве. В ближайшее время гражданин Украины предстанет перед судом.