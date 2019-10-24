Юная россиянка сбежала через окно от отчима-насильника

В Ижевске суд вынес приговор местному жителю, который попытался изнасиловать падчерицу — девочка выпрыгнула в окно ради спасения. Об этом сообщило издание IzhLife со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

По данным ведомства, в декабре 2018 года обвиняемый попытался изнасиловать несовершеннолетнюю дочь своей супруги. Спасаясь от отчима, девочка выбежала на балкон и спрыгнула с третьего этажа, получив серьезные травмы.

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Отмечается, что доказана причастность мужчины к совершению нескольких краж имущества у граждан и организаций. Его приговорили к 10 годам колонии особого режима.

Ранее в Красноярске двое мужчин восемь часов насиловали девушку, «оказывающую интимные услуги», после чего она выпрыгнула из окна третьего этажа, чтобы спастись. При падении девушка также получила тяжелые травмы. Известно, что ее пригласил один из мужчин, не предупредив о присутствии второго. Узнав об этом, пострадавшая хотела уйти, но ее не отпустили.

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