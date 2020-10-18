В Дагестане задержали убийцу найденной в канаве восьмилетней девочки

Полиция задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки в дагестанском городе Каспийск. Об этом в воскресенье, 18 октября, РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, 36-летнего россиянина задержали в селении Леваши. Его доставили в отдел полиции.

Девочка пропала 29 июля 2018 года. Она вышла из дома за хлебом и не вернулась. Тело ребенка обнаружили спустя более месяца в хозяйственной сумке серого цвета в сточной канаве.

По факту происшествия идет расследование в СУСК России по Дагестану.

16 октября в подмосковном Домодедове суд арестовал 20-летнего россиянина, который задушил 15-летнюю школьницу и спрятал ее тело в канализации. По версии следствия, между молодыми людьми была любовная связь, которая начала переходить в интимную близость, но школьница захотела остановиться. Это разозлило обвиняемого, и он изнасиловал и убил девушку.