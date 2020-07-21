Мать убитой восьмилетней россиянки объявлена в розыск

На Сахалине мать убитой восьмилетней девочки несколько дней не выходила на связь и была объявлена в розыск. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Южно-Сахалинска.

Тело ее убитой дочери обнаружили 9 июля в районе села Пятиречье (Сахалинская область). Спустя день была задержана семейная пара, подозреваемая в убийстве восьмилетней девочки. По предварительным данным, ребенок сел к ним в автомобиль. Мужчине предъявлено обвинение по трем статьям: «Изнасилование», «Убийство» и «Насильственные действия сексуального характера», а его жене в похищении человека.

О том, что пропала мать девочки, в полицию сообщила ее знакомая, на попечение которой женщина перед исчезновением оставила своего второго ребенка.

Специалисты органов опеки и попечительства поместили мальчика в детскую областную больницу, так как, по словам заявительницы, он плохо ел и ему требовался тщательный уход. Ситуация, как уточнили в агентстве, находится на контроле детского омбудсмена региона Любови Устиновской.

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