Обвиняемого в убийстве девочки россиянина задержали спустя 18 лет

Жителя Тверской области, которого следствие обвиняет в убийстве несовершеннолетней девочки, задержали спустя 18 лет после совершения преступления. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России.

Как выяснили следователи, преступление было совершено 15 октября 2002 года около деревни Лаптиха Бежецкого района. Мужчина заметил выходящую из автобуса девочку и предложил подвезти ее до дома, на что она согласилась. После этого обвиняемый поехал с несовершеннолетней на место преступления, где изнасиловал ее и после убил, чтобы девочка не сообщила о произошедшем в полицию. Затем мужчина скрыл следы совершенного им преступления: выбросил сумку убитой в ручей около деревни Малое Городище, а кулон с цепочкой и куртку забрал с собой.

Расследование дела продолжалось долгое время. Следователи проверяли всех родственников и знакомых убитой, а также жителей деревни, где произошло преступление. Однако в мае 2020 года они получили дополнительную информацию об обстоятельствах произошедшего.

В результате был задержан житель города Бежецка 1973 года рождения, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение преступления сексуального характера. Ему предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетней, сопряженном с изнасилованием. На данный момент решается вопрос о заключении россиянина под стражу.

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