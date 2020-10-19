В Москве незнакомцы похитили на улице женщину и насиловали несколько часов

В Москве двое незнакомцев похитили на улице 24-летнюю москвичку и насиловали на протяжении нескольких часов. Об этом «КП» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что около часа ночи на улице Первомайской она возвращалась домой из магазина, где работает специалистом по закупкам, когда рядом остановился внедорожник Toyota Land Cruiser, откуда выскочили двое мужчин, схватили ее и насильно посадили в машину. Женщину увезли в неизвестном направлении и на протяжении нескольких часов насиловали прямо в автомобиле.

Утром насильники отпустили пленницу, высадив ее в районе Измайлово. По горячим следам полицейским удалось найти и задержать подозреваемых. Их доставили в отдел внутренних дел, где они были изобличены в совершении группового изнасилования москвички. Преступники дали признательные показания, сейчас с ними работают следователи.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц, соединенное с угрозой убийством») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц, соединенные с угрозой убийством»), сообщила «Ленте.ру» представитель московского управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным следствия, 18 октября 2020 года двое мужчин на улице Измайловская подбежали к потерпевшей и, угрожая ей убийством, насильно посадили в автомобиль, увезли и в ближайшем дворе надругались. В преступлении подозреваются двое мужчин 1984 и 1985 года рождения. В ближайшее время будет решен вопрос об их аресте.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Если вы стали свидетелем важного события или у вас есть новость для отдела «Силовые структуры», напишите сюда: crime@lenta-co.ru



