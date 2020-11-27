Силовые структуры
 
Последние новости
Лукашенко обвинил Польшу в попытках обрушить экономику Белоруссии
Российские коммунальщики делали ремонт многоэтажки и затопили ее
Минздрав оценил необходимость тотального масочного режима в России
Раскрыты планы авторитета Шишкана выйти на волю с помощью влиятельных друзей
Загитова поделилась планами на будущее вне спорта
В Северной Корее казнили людей и закрыли столицу ради борьбы с коронавирусом
Российскую телеведущую признали виновной в вымогательстве 80 миллионов рублей
Обвиняемая в хищении квартир Дрожжина присвоила себе звание заслуженной артистки
Вундеркинд закончил университет в 14 лет
Новости партнеров
Прослушать новость

В деле об убийстве россиянина после спора в чате появились новые фигуранты

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Новости Волжский / YouTube

В деле об убийстве жителя Волгограда 41-летнего Романа Гребенюка после спора в родительском чате появились новые фигуранты. Об этом сообщает «Блокнот Волгоград».

В прокуратуре региона изданию рассказали, что следствие хочет привлечь к ответственности сестру Арсена Мелконяна, нанесшего смертельные удары, а также ее мужа. Речь идет о подстрекательстве и пособничестве в причинении телесных повреждений. Им намерены предъявить обвинение.

Главным фигурантом дела является Арсен Мелконян — в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Драка произошла 23 октября. После ссоры родительском чате один из конфликтующих подкараулил другого в банке и нанес сильный удар кастетом по голове. Пострадавший умер, не приходя сознание. Конфликт случился на почве выбора даты проведения теста для школьников. 1 ноября стало известно, что мужчина, которого избили после спора в родительском чате, скончался в больнице. Позднее в сети появилась переписка, из-за которой и возник конфликт.

Зачинщица смертельного конфликта в чате Анна извинилась перед семьей погибшего. Позднее стало известно, что семья сестры Мелконяна исчезла после случившегося.

Предыстория: Россиянину проломили череп кастетом после спора в родительском чате
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Еще двоим участникам переписки в школьном чате в Волгограде, после которой произошло убийство, предъявят обвинение
Зачинщица смертельного конфликта в чате извинилась перед семьей погибшего
У дочери убитого из-за спора в чате россиянина появился защитник
Бывшая жена погибшего из-за чата россиянина раскрыла подробности случившегося
Коллега убитого из-за спора в чате россиянина рассказала о его последней просьбе
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0126 августа
Александр Кушнеров (Саша Кушнер) — в центре. Белорусская исправительная колония №14 (ИК-14) «Новосады», 1999 год

«За ним стояла милиция и половина братвы»

Белоруссию ждет война за лидерство в криминальном мире. Кого поддержат спецслужбы?
10:4025 ноября

Спецоперация ФСБ по предотвращению терактов в Московском регионе попала на видео

09:5725 ноября

ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе

09:5625 ноября

Избитого и изнасилованного мужчину нашли в частном доме в Петербурге

Силовые структуры00:06 1 августа

«Завалил мента — уважуха»

Как бывший оперативник угрозыска попал на зону и выстроил отношения с уголовниками
07:5925 ноября

Восьмилетний мальчик пришел в гости к однокласснику и порезал его ножом

06:1625 ноября

Оставившая ребенка в захламленной квартире без еды москвичка объяснилась

05:5125 ноября

В России отметили рост экстремистских и наркотических преступлений

Силовые структуры00:0129 июля

«На бандитов я могу положиться больше, чем на систему»

Бывший оперативник российского Наркоконтроля — о самых романтичных и грязных сторонах своей работы
22:2724 ноября

Устроивший ДТП бывший полицейский стал фигурантом уголовного дела

21:1324 ноября

Модель Дурицкая рассказала о слежке за Немцовым перед его убийством

20:2524 ноября

Модель Дурицкая рассказала о первых минутах после убийства Немцова

Россия
«Мы можем рассчитывать только на себя и близких»
Россияне с диабетом бьют тревогу: как новая инициатива ФАС может изменить их жизнь
«Тяжело признать, что лечения нет»
Мировая медицина пока не может победить коронавирус. Что делать россиянам? Отвечает врач
«Происходит печальный процесс эволюционного отбора людей»
Как будет развиваться пандемия коронавируса и к чему надо готовиться? Отвечает вирусолог
Все материалы
Мир
Бомбившим Анкару во время путча пилотам дали пожизненные сроки
Крещение кровью
Союзники США впервые признали казни мирных жителей в Афганистане. Элитный спецназ убивал даже детей
Европарламент выступил за жесткие санкции против Турции
Антивирус Конфуция
Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны. В чем секрет их успеха?
Президент Кении лишился сна из-за оскорблений и удалил Twitter
A visitor examines a Russian rocket-propelled grenade launcher RPG-29 during the Russia-Africa Economic Forum Exhibition on the sidelines of the Russia-Africa Summit and Economic Forum in the Black sea resort of Sochi, Russia, October 24, 2019. Sergei Chirikov/Pool via REUTERSБратья по оружию
Россия пытается восстановить влияние в Африке. Почему ее преследуют неудачи?
Шведы разочаровались в борьбе с коронавирусом без карантина
Все материалы
Бывший СССР
На Украине заявили о необходимости немедленного локдауна
«Я украинец второго сорта»
Вербовщик «Правого сектора» сидит в российской тюрьме. Что он думает о русофобии и Майдане?
Лукашенко заявил о готовности вместе с Россией противостоять США
Христиане идут
В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
Парламент Азербайджана предложил исключить Францию из Минской группы
«Нам такое будущее не нужно»
Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции
Лукашенко заявил о желании иметь с Россией «не просто добрососедские отношения»
Все материалы
Экономика
Названы отрасли с выросшими во время коронавируса зарплатами руководителей
Скорость восстановления экономики связали с доверием к власти
Цены на лекарства от рака повысили в несколько раз
Доля планирующих повысить зарплаты российских компаний оказалась минимальной
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно о сорванных ФСБ планах авторитета Шишкана сбежать за границу
Задержанный следователями бывший замглавы ФСИН отказался признавать вину
«Прошу уничтожить меня как ошибку Бога»
Как судили Андрея Чикатило: процесс над главным маньяком СССР в документах из закрытых архивов
Бывший майор ФСБ избежал тюрьмы за хищение ковров на 6,5 миллиона рублей
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Труп пожилой россиянки нашли в закрытой после смертей пациентов клинике
«С бессмысленной жестокостью»
Как ловили Андрея Чикатило: поиски главного маньяка СССР в документах из закрытых архивов
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта тайна древних наскальных рисунков
Сувенир из Дели
Загадочная смерть, армия и КГБ: как в СССР остановили эпидемию черной оспы
Назван лучший способ предотвратить болезни сердца
По секретным документам
Как агент КГБ держал в страхе весь мир. Call of Duty: Black Ops Cold War
Появились детали разработки российской вакцины от кори и коронавируса
Пора на выход
Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?
Обнаружена неожиданная опасность для здоровья при работе на удаленке
Все материалы
Спорт
Елизавета Туктамышева«Такой мы ее еще не видели»
Трусова и Косторная провалили Гран-при России. Их опередила 23-летняя Туктамышева
Партнерский материал
Гвардиоле и миллиард не поможет. Моуринью накажет «горожан»?
Букмекеры ошиблись в прогнозах на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». На этом можно выиграть деньги
В погоне за «лисами»
Столкновение «Лестера» с «Ливерпулем» и суперматч «Сити» с «Тоттенхэмом» — главные интриги тура АПЛ
Фотоколлаж с Дидье Батистом (в центре) и Жераром Улье с матча футбольного клуба «Ливерпуль»
Партнерский материал
«Мы были шокированы!»
Как 20 лет назад вся Англия полюбила гениального футболиста, которого не существовало в реальности
Все материалы
Культура
Ни конца, ни рая
«Ходячие мертвецы», «Симпсоны» и не только: какие сериалы пора было закончить задолго до финала
«Они вызывали ужасную смерть»
Какие существа живут в доме вместе с людьми и надо ли их бояться?
Ушко Песни из постели
Ушко, улыбочка, Шабаш: кто и как делает самую необычную музыку в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева заскучала по застрявшему в Израиле соведущему
«На грани сучки и хорошей девочки»
Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
Участника реалити-шоу нашли мертвым в собственном доме после исчезновения
«Где же правда?»
Люди покидают постсоветские страны, чтобы навсегда забыть свои корни. Почему это происходит?
Ведущий обругал коллегу за наряд «для конкурса бикини»
«Я Робин Гуд от секса, потому что даю его бедным»
Секс-роботы все больше похожи на людей. Смогут ли они разрушить человеческие отношения?
Ведущий объявил о смерти Марадоны и расплакался
Все материалы
Ценности
Затравленная в школе 25-килограммовая девушка показала свои фото
Появилось фото принцессы Дианы в плавках на роскошной яхте из 90-х
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Бывшая жена Джонни Деппа снялась без нижнего белья для модного журнала
Высланное любимым дешевым брендом россиян пальто рассмешило клиентку
«Детей нанимают из-за маленьких пальцев»
Бедняки, женщины и дети шьют одежду для модных брендов. Их работа похожа на концлагерь
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 68 килограммов и раскрыла секрет похудения
Диетолог назвала способный взбодрить утром фрукт
«Я хотел перемен и получил их»
Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
Фридайвер 20 минут плавал рядом с опаснейшим крокодилом и снял его на видео
«Холодными вечерами очень хочется куриный доширак»
История сибирячки, которая вышла замуж за англичанина и перебралась в Лондон
Мужчина обогатился на десятки миллионов рублей благодаря дождю
Форрест Фенн и его ларецСокровища или смерть
Поиски клада безумного миллионера погубили пять человек. Сокровища нашли, но загадок стало больше
Все материалы
Продажи электромобилей в России растут четвертый месяц подряд
О них все забыли: Subaru без раллийной харизмы и трех «пятерок»
Вспоминаем автомобили «Плеяд», которые незаслуженно вычеркнуты из коллективной памяти
Терпящий убытки SsangYong представил «новый» Rexton
Прощай, выбор: Kia K5 против трех сильных конкурентов
Сравнительный тест небанального среднего класса
В ГИБДД рассказали, как будут штрафовать за разговоры по телефону за рулем
Зарядить с гарантией: определены самые надежные электрокары и гибриды
Составлен рейтинг надежности экомашин на основе отзывов 18 тысяч владельцев
Опубликованы изображения гражданского электрического мотоцикла «Калашников»
Все материалы
Дом
Определена судьба квартиры Джигарханяна в центре Москвы
Склад грехов
Как американец завалил здание церкви хламом и прославился на весь мир
Собчак раскритиковала туалет в Троице-Сергиевой лавре
Определена цена самых дешевых комнат в Москве
Солнечный угар
Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
Россиян предупредили о «ядовитой» мебели из ДСП
Все материалы
Нацпроекты
Всероссийская акция по сбору макулатуры для школьников продлится до 10 декабря
«В этой области мировая медицина зашла в тупик»
Зачем иностранцы приезжают лечиться в Россию?
В России до конца года отреставрируют 25 домов культуры
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
В Ленинградской области заработала Фабрика процессов
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Управление еще одним российским регионом цифровизировали
Все материалы