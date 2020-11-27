В деле об убийстве россиянина после спора в чате появились новые фигуранты

В деле об убийстве жителя Волгограда 41-летнего Романа Гребенюка после спора в родительском чате появились новые фигуранты. Об этом сообщает «Блокнот Волгоград».

В прокуратуре региона изданию рассказали, что следствие хочет привлечь к ответственности сестру Арсена Мелконяна, нанесшего смертельные удары, а также ее мужа. Речь идет о подстрекательстве и пособничестве в причинении телесных повреждений. Им намерены предъявить обвинение.

Главным фигурантом дела является Арсен Мелконян — в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Драка произошла 23 октября. После ссоры родительском чате один из конфликтующих подкараулил другого в банке и нанес сильный удар кастетом по голове. Пострадавший умер, не приходя сознание. Конфликт случился на почве выбора даты проведения теста для школьников. 1 ноября стало известно, что мужчина, которого избили после спора в родительском чате, скончался в больнице. Позднее в сети появилась переписка, из-за которой и возник конфликт.

Зачинщица смертельного конфликта в чате Анна извинилась перед семьей погибшего. Позднее стало известно, что семья сестры Мелконяна исчезла после случившегося.