В России арестовали зачинщицу смертельного конфликта в родительском чате

Зачинщицу конфликта в родительском чате волгоградской школы, в результате которого умер отец одного из учеников, и ее мужа арестовали по обвинению в подстрекательстве и пособничестве преступления. Об этом стало известно «Московскому Комсомольцу».

Анну Мелконян оставили под домашним арестом — ей запрещено пользоваться телефоном и интернетом, выходить из дома с 22:00 до 10:00, а также общаться с фигурантами дела. Ее мужа, Армана Смбатяна, оставили под стражей до 24 января.

По словам адвоката потерпевшей — бывшей жены погибшего 41-летнего Романа Гребенюка — паре грозит от 6 лет лишения свободы. «Подстрекательство — сложнодоказуемая история. Но в этой ситуации все очевидно, есть переписка в школьном чате и в личных сообщениях — это безусловное доказательство. Предстоит еще не одна экспертиза», — рассказал Шота Горгадзе. Он добавил, что следствие будет длится еще около 2-3 месяцев.

Брат зачинщицы конфликта Арсен Мелконян, убивший Гребенюка, арестован до 24 декабря. Виновник трагедии признал свою вину и написал явку с повинной.

Драка произошла 23 октября. После ссоры родительском чате один из конфликтующих подкараулил другого в банке и нанес сильный удар кастетом по голове. Пострадавший умер, не приходя сознание. Конфликт случился на почве выбора даты проведения теста для школьников. 1 ноября стало известно, что мужчина, которого избили после спора в родительском чате, скончался в больнице. Позднее в сети появилась переписка, из-за которой и возник конфликт.

Зачинщица смертельного конфликта в чате извинилась перед семьей погибшего.