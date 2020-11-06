Зачинщица смертельного конфликта в чате извинилась перед семьей погибшего

Зачинщица конфликта в родительском чате волгоградской школы, в результате которого умер отец одного из учеников, извинилась перед семьей погибшего. Об этом она сказала в беседе с Первым каналом, слова россиянки приводит РИА Новости.

«Мы приносим самые глубочайшие извинения этой семье [погибшего]. Мы, правда, ничего этого не хотели. Это просто несчастное обстоятельство!», — сказала Анна от лица своих родственников. Она также добавила, что считает случившееся трагедией и для семьи погибшего, и для своей.

Россиянка также призналась, что молилась о выздоровлении потерпевшего и о том, чтобы он вышел из комы.

По данным следствия, ее брат, Арсен Мелконян, арестован до 24 декабря. Виновник трагедии призвал свою вину и написал явку с повинной. По словам его адвоката, мужчина не планирует скрываться.

Инцидент произошел 23 октября. После ссоры в чате один из родителей подкараулил другого в банке и нанес сильный удар кастетом по голове. Позже пострадавший умер, не приходя в сознание. Конфликт в чате произошел из-за выбора даты проведения теста для школьников. 1 ноября стало известно, что мужчина, которого избили после спора в родительском чате, скончался в больнице. Позднее в сети появилась переписка, из-за которой и возник конфликт.