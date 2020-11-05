Сосед инициатора смертельной драки из-за ссоры в чате пожаловался на угрозы

Соседи инициатора смертельной драки из-за ссоры в родительском чате в Волгограде рассказали о его агрессивном характере, один из них пожаловался на угрозы. Об этом пишет местное издание V1.

По словам одного из соседей, напавший с кастетом на россиянина с молодых лет отличался агрессивным поведением и буйным нравом, часто он угрожал физической расправой в ответ на безобидные замечания. Мужчина рассказал, что тот открыл под его окнами мастерскую по ремонту машин, это создавало неудобства жителям из-за шума и запаха краски.

«В ответ ничего, кроме как "иди куда подальше", я не слышал. И угрозы были: "Подойдешь ближе метра — убью, ушатаю" и все в таком духе», — рассказал сосед.

Другой волгоградец рассказал, что знает арестованного еще со школы. По его словам, тот всегда попадал в неприятные истории — «то избил человека, то угнал машину, то деньги с кого-то вымогал». Мужчина отметил, что убитый россиянин никогда ни с кем не конфликтовал, а инициатор драки всегда пытался вывести его на эмоции, однако «поняв, что ему это не удается, решил расправиться доступным ему способом».

Инцидент произошел 23 октября. После ссоры в чате один из родителей подкараулил другого в банке и нанес сильный удар кастетом по голове. Позже пострадавший умер, не приходя в сознание. Конфликт в чате произошел из-за выбора даты проведения теста для школьников. 1 ноября стало известно, что мужчина, которого избили после спора в родительском чате, скончался в больнице. Позднее в сети появилась переписка, из-за которой и возник конфликт.