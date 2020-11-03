Бывшая жена погибшего из-за чата россиянина раскрыла подробности случившегося

Бывшая жена жителя Волгограда, который скончался после драки из-за конфликта в родительском чате, раскрыла подробности случившегося. Она также отметила, что перед семьей погибшего никто так и не извинился, сообщает «МК».

По словам женщины, мелкие ссоры в чате возникали часто, однако они быстро утихали. На этот раз ни родителям, ни классному руководителю не удалось остановить перепалку. «Родители в шоке от ситуации, никто не думал, что этим может все закончится. Пока Роман находился в больнице, родители других детей писали мне каждый день, интересовались состоянием Ромы», — отметила женщина.

Россиянка также добавила, что виновная в смерти ее бывшего мужа семья так и не извинилась. Анна, с которой у Романа возник конфликт, звонила сестре погибшего, однако та не пожелала общаться. «Больше Анна никому не звонила. Со мной никто не связывался, хотя женщина знает мой телефон. Прощения у нашей семьи тем более никто не просил. Сейчас виновные вообще не выходят на связь. Отключили телефон», — подытожила женщина.

Конфликт у родителей возник 23 сентября. После этого брат Анны подкараулил Романа, когда тот был в банке, позвал его поговорить «по-мужски» и ударил кастетом по голове. 1 ноября пострадавший скончался в больнице. Позднее в сети появилась переписка, из-за которой и возник конфликт.